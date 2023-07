Hoogkerk omarmt zwembad tijdens openingsweekend: “Erg druk, verkoeling, ijsjes en veel patat”

Wethouder Inge Jongman (ChristenUnie) opent het zwembad. Foto: Quinten van Duuren

Bezoekersaantallen zijn nog niet bekend maar duidelijk is wel dat het dit weekend erg druk is geweest bij openluchtzwembad Hoogkerk. Zondag was het zelfs zo druk dat er voor het zwembad een wachtrij ontstond.

Het zwembad was de afgelopen twee jaar noodgedwongen gesloten. De maatregelen om het coronavirus onder de duim te houden, te weinig vrijwilligers en een grote scheur in het bad zorgden ervoor dat er niet gezwommen kon worden. In het afgelopen half jaar is een nieuw bestuur opgestaan, hebben vrijwilligers zich aangemeld en is de schade aan het bad hersteld. Zondagmiddag kwam wethouder Inge Jongman (ChristenUnie) van Sport langs om het zwembad officieel te openen. “Wij kijken terug op een geweldig weekend”, vertelt Marian Hegeman van het zwembad. “Er stonden hier vanmiddag 280 fietsen geparkeerd. En dan heb ik het nog niet over de auto’s en de mensen die lopend langs zijn gekomen. Op een gegeven was het zwembad vol en hebben we gezegd, er komen nu alleen nog mensen bij als anderen het terrein verlaten.”

Elroy Gramsbergen (graffitikunstenaar): “Het was warm en gezellig”

Een speciale rol was er dit weekend weggelegd voor graffitikunstenaar Elroy Gramsbergen. Samen met zijn collega Quinten van Duuren hebben zij dit weekend gewerkt aan een groot kunstwerk in het zwembad. “Het was een warm, gezellig en een benauwd weekend”, vertelt Gramsbergen lachend. “In het zwembad was al een kunstwerk, maar dat is door de jaren heen weggezond. Zeg maar vervaagd. Aan ons is onlangs gevraagd om een nieuw kunstwerk aan te brengen, over de gehele muur, inclusief de onderkant.”

Tekst gaat verder onder de foto:





Het kunstwerk mondt uit in de skyline van Hoogkerk. Foto: Quinten van Duuren

“We zijn goed verwend”

En dat is een klus om ‘u’ tegen te zeggen: “Je hebt het over een afstand van veertig meter. En dat in combinatie met de warme en benauwde omstandigheden dit weekend. Het was topsport”, vertelt Gramsbergen. “We dachten aanvankelijk deze klus dit weekend te kunnen klaren, maar we hebben het heel rustig aan gedaan. Daarbij zijn we ook goed verwend. De mensen van het zwembad hebben ons getrakteerd op heel veel drinken, ijsjes en patatjes. Dat was ontzettend lief en vriendelijk.”

“Kunstwerk mondt uit in de skyline van Hoogkerk”

Het kunstwerk gaat uiteindelijk uit verschillende onderdelen bestaan. “Bij het kinderbad hebben we een jungle-thema. Dat hebben we gemaakt in samenwerking met de kinderen uit het dorp. Dat gaat over in een onderwaterwereld met bijvoorbeeld een octopus en haai. Via verschillende balsporten gaat het kunstwerk over in de skyline van Hoogkerk. Onderdeel daarvan is bijvoorbeeld de silo van de suikerfabriek. Het geheel wordt heel mooi. Helaas hebben we vandaag niet alles afgekregen. De komende dagen gaan we verder, en we denken dat het komende week ook wel af komt.”

“Kinderen wisten massaal de weg naar het zwembad te vinden”

Het jungle-kunstwerk maakte onderdeel uit van de opening. Hegeman: “De wethouder heeft het zwembad geopend. We hadden dit kunstwerk met doeken afgedekt, en de wethouder heeft dit kunstwerk onthuld. Daarmee was het zwembad officieel geopend.” Het feestprogramma bestond verder uit een dj die vrolijke muziek draaide, er waren springkussens en er was een stormbaan op het water. Gramsbergen: “Het was heel druk. Kinderen uit Hoogkerk en Gravenburg wisten massaal de weg naar het zwembad te vinden. Ik sprak even met een mevrouw die patatjes aan het bakken was. Er is heel veel verkocht. Voor ons was het warm, maar ik zei tegen hun dat ik liever buiten sta dan achter de frituur, haha.”

Uur eerder dicht vanwege slecht weer

Hegeman: “We hebben de afgelopen jaren altijd gezegd dat het zwembad van grote waarde is. Dat is dit weekend gebleken. Het zwembad is massaal omarmd. En ik hoop dat dit de komende periode zo blijft. Het heeft ons heel gelukkig gemaakt.” Vanwege het naderende slechte weer is zondagmiddag wel besloten om het zwembad een uur eerder te sluiten. “We wilden dat iedereen veilig thuis zou kunnen komen. Bovendien wilden we ook wat tijd hebben om alles op te ruimen. Dat is gelukt, en ik denk dat het een goed besluit is geweest.”