Hongerige Wolf festival druk bezocht

Het Festival Hongerige Wolf werd afgelopen weekend voor de tiende keer georganiseerd in het gelijknamige Noord Groningse dorp.

Het festival biedt jonge kunstenaars op gebied van dans, muziek, beeldende kunst en theater een podium. Er waren drie dagen lang concerten en voorstellingen. Ook was er veel aandacht voor activiteiten voor kinderen.

Hongerige Wolf is een klein dorpje in de buurt van Finsterwolde in Noord-Groningen. Het dorp heeft drie straten en 70 inwoners. Tijdens het festival loopt het aantal bewoners op tot 7000. Voor de inwoners van het dorp is dit even wennen maar men ervaart het festival in het algemeen als positief.

Het festival wordt door bezoekers als positief ervaren met name ook door de landelijke uitstraling van het dorp.