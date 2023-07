Het Besturenfestival voor vrijwilligers komt terug wegens succes

Besturenfestival 2022

Besturen kunnen zich nu aanmelden voor het Besturenfestival dat op 27 september wordt georganiseerd in het Vinkhuys om zeven uur ‘s avonds.

Verschillende stichtingen, verenigingen, sportclubs en bewonersplatforms bestaan uit bestuursleden die zich belangeloos inzetten. Speciaal voor deze vrijwillige bestuursleden organiseert link050 in samenwerking met Vrijwilligers Centraal een avond die in het teken staat van vrijwillig bestuurswerk. Nadat het Besturenfestival in 2022 een succes was, wordt het festival dit jaar nog een keer georganiseerd.

Nieuwe bestuursvormen

Tijdens het Besturenfestival zal Frank Hoes, expert op het gebied van besturen, langskomen om zijn kennis te delen. ‘Daarnaast gaan we met elkaar in gesprek aan verschillende gesprekstafels’, vertelt Marja Wolthuizen van link050. ‘We gaan het hebben over nieuwe bestuursvormen en wat daarbij komt kijken. Vorig jaar hebben we het Besturenfestival ook georganiseerd en toen hebben we allerlei vragen opgehaald waar besturen mee te maken hebben zoals de regeldruk. Als bestuur moet je aan heel veel voorwaarden voldoen.’

Impact op de buurt

Over de impact van vrijwillig bestuurswerk vertelt Wolthuizen het volgende: ‘Besturen zitten in stichtingen en verenigingen. Op het moment dat er geen bestuursleden meer zijn, kunnen deze organisaties niet meer bestaan en dat heeft gevolgen voor vrijwilligerswerk. Dat heeft vervolgens invloed op bewoners, want als een buurtcentrum of sportvereniging niets organiseert, kunnen bewoners er ook niet meer naartoe.’

Bestuur aanmelden

Aanmelden voor het Besturenfestival kan via de website van link050 onder het menu van Ontwikkellink en het is helemaal gratis. Marja Wolthuizen was te gast tijdens de OOG Ochtendshow: