Henk Emmens kan ondanks 18 tegenstemmen aan de slag als gedeputeerde

Foto: Joris van Tweel. Gedeputeerden provincie vlnr: Bram Schmaal, Johan Hamster, Tjeerd van Dekken, Susan Top, Henk Emmens

Normaal is de installatie van een nieuw provinciebestuur een feestelijke aangelegenheid. De feestelijkheid werd woensdag echter overschaduwd door een debat waarbij Henk Emmens van de BBB zich moest verantwoorden voor zijn gedrag op sociale media.

Tijdens dat debat nam Emmens expliciet afstand van de berichten die hij via Twitter had gedeeld. Volgens eigen zeggen had hij ze slechts gedeeld om de discussie aan te zwengelen. Aan de Statenleden liet hij weten dat zijn Twittergedrag dom is geweest en dat het niet past bij een gedeputeerde. Met die knieval gingen de coalitiepartijen ChristenUnie, PvdA en Groninger Belang akkoord. Ook de PVV en FVD zagen geen beren meer op de weg.

Oppositie

Voor andere oppositiepartijen lag de zaak gecompliceerder. Want kan de gedeputeerde straks goed zijn werk doen, of kan de eerdere ophef misschien de Groninger belangen schaden? Stadsblog Sikkom wist onlangs te onthullen dat Emmens berichten had gedeeld waarin werd opgeroepen tot het ‘oppakken’ van stikstofminister Van der Wal. Een bewindsvrouw waar Emmens straks mee om tafel moet om tot resultaten te komen. Het steekt de oppositiepartijen vooral dat er pas excuses kwamen na de aandacht in de media.

Ook tegenstemmen voor Schmaal en Van Dekken

Partijen als GroenLinks en SP tot VVD en CDA stemden uiteindelijk tegen de benoeming omdat ze niet overtuigd waren. Uiteindelijk stemden 25 Statenleden voor de benoeming van Emmens en 18 tegen. Emmens was niet de enige gedeputeerde die te maken kreeg met tegenstemmen. Ook Bram Schmaal (Groninger Belang) en Tjeerd van Dekken (PvdA) kregen een tegenstem. De partijloze Susan Top en Johan Hamster (ChristenUnie) werden unaniem gekozen.