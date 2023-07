Helft geneeskundestudies wil cum laude afschaffen; UMCG en RUG (nog) niet

De helft van de geneeskundeopleidingen overweegt om afstand te doen van het predicaat cum laude. Het UMCG (RUG) zit daar niet bij. Het ISO laat maandagochtend weten dat het graag ziet dat ook andere universiteiten overgaan tot afschaffing, ook in andere sectoren.

Door de afschaffing willen opleidingen de prestatiedruk verlagen en meer aandacht geven aan het leerproces van de student. Trouw stelt daarbij onder meer dat ‘cum laude’ bijdraagt aan de hoge mate van stress die studenten ervaren. Ook wordt het cum laude predicaat als hindernis voor het leerproces gezien, bijvoorbeeld bij het vragen om feedback.

“We hopen dat het afschaffen van ‘cum laude’ zorgt voor een grotere focus op het geven van feedback. Daarom roepen wij opleidingen, ook in andere sectoren, op dit goede voorbeeld te volgen.”, aldus Demi Janssen, voorzitter van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO). “Het predicaat cum laude afschaffen betekent afstappen van het onderwijs als cijferfabriek, waarin slechts studenten met de hoogste cijfers komen bovendrijven. We willen de nadruk leggen op leren, in plaats van op presteren.”