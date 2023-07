“Heel erg geschrokken na brand op terras, maar schade valt mee en we zijn weer open”

Foto: 112 Groningen

De schrik zat er vrijdagavond goed in bij de medewerkers van The Market Hotel Groningen aan de Grote Markt. Een dag later lijkt de schade mee te vallen.

“Het was heel erg schrikken”, vertelt een manager namens het hotel. “Vanochtend bij daglicht zijn we de schade op gaan nemen, en we moeten gelukkig constateren dat het allemaal mee valt. Er vinden op dit moment werkzaamheden plaats waarbij we onze ramen en kozijnen bestickeren waardoor het allemaal wat warmer oogt. Die bestickering heeft schade opgelopen, en ook zijn er een aantal ramen gebarsten door de hitte van de brand. Maar deze schade kunnen we goed herstellen.”

“Blij met snel optreden van de brandweer”

Vrijdagavond brak er rond 21.30 uur brand uit op het terras van het hotel. “Hoe het precies heeft kunnen gebeuren is nog onbekend. Daar wordt op dit moment onderzoek naar gedaan. Maar het lijkt erop dat er brand is ontstaan bij een gasfles die gebruikt wordt voor de terrasverwarming. De gasfles was kort daarvoor verplaatst.” Hulpdiensten waren snel aanwezig. “We zijn erg blij met het snelle optreden van de brandweer. Dat is het voordeel van in de binnenstad zitten, waardoor men hier heel snel was. De hulpverleners hebben heel goed werk geleverd.”

“Persoon die gewond raakte wilde vandaag al weer komen werken”

Bij de brand raakte een medewerker van het hotel gewond. “Deze persoon is naar het ziekenhuis gebracht, maar het gaat naar omstandigheden goed met deze collega. Ook zo goed dat deze persoon vandaag al weer wilde komen werken. Maar we hebben gezegd, doe dat vandaag nog maar even niet.” Ook over de andere collega’s heeft men zich bekommerd: “We hebben gisteravond alles zo goed mogelijk opgeruimd en schoongemaakt. Daarna zijn we met elkaar nog even gaan zitten, zodat iedereen zijn verhaal kon doen. Wij vinden dat heel belangrijk. Dan ga je toch met een rustiger en beter gevoel naar huis.”

Inmiddels is het terras en het restaurant weer open. “Zoals ik zei, het was ontzettend schrikken, maar het valt allemaal reuze mee. Het restaurant zit inmiddels al flink vol, en ook op het terras is het gezellig. En als ik naar buiten kijk dan zie ik de zon ook langzaam tevoorschijn komen. Dat zonnetje kunnen we heel goed gebruiken.”