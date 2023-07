Hartje Stad #13 ‘Waarom zij wel en wij niet?’

Strokartonfabriek De Halm in Hoogkerk wordt niet gesloopt, maar is het gebouw wel te redden? Het verkeert in een erbarmelijke staat. Wie steekt geld in de restauratie?

In de politieke podcast Hartje Stad wegen de journalisten Martijn Klungel (RTV Noord), Ecco van Oosterhout (OOG TV) en Johan de Veer (Dagblad van het Noorden) onder leiding van Mirre van de Klok de kansen en de risico’s op behoud van deze vertrouwde icoon. Hoogkerk kan en wil De Halm niet missen.

Een splijtzwam in het mediagezelschap is een recent bezoek van VVD-minister Mark Harbers aan de kapotte Gerrit Krolbrug in Groningen. De vervanging laat jaren op zich wachten. Alleen Dagblad van het Noorden sprak op de brug met de bewindsman. RTV Noord en OOG TV waren niet uitgenodigd. ‘Waarom zij wel en wij niet?’ Bij een volgend bezoek is Harbers aan de beurt. De messen zijn geslepen.

De afgelopen weken was het nog even flink aanpoten op het gemeentehuis. Vlak voor de politieke zomerpauze, ook wel reces genoemd, verscheen er een pittig rapport over de ongeregeldheden en de veiligheidsituatie in stadion De Euroborg. Wie betaalt de maatregelen die nodig zijn om de veiligheid van FC Groningen supporters te garanderen? Als het daar om gaat, blijven ook de slechte financiële vooruitzichten van de gemeente Groningen niet onbesproken.