Harense auteur Hein Bloemink over zijn boek ‘Brainwaves’

Hein Bloemink neemt je mee in zijn zoektocht naar de inspiratiebronnen van beroemde hits zoals ‘Proud Mary’ van John Fogerty en ‘Rehab’ van Amy Winehouse. Naast deze hits komen 39 andere hits aan bod.

Het boek Brainwaves gaat over popmuziek: het bedenken van een melodie, thema en de tekst. Auteur Hein Bloemink was te gast tijdens de OOG Ochtendshow om te vertellen over zijn nieuwe boek.

Als we het boek Brainwaves openslaan, begint het met de volgende tekst: Dit boek schreef ik als ode aan de inspiratie. Wat is inspiratie eigenlijk?

‘Voor mij is inspiratie een antennetje dat signalen opvangt van impulsen, impressies en ideeën. De grote kracht achter inspiratie is als je ook associatief vermogen hebt. Dus van een klein idee met een beetje fantasie opeens weer een volgend idee kunnen maken. Daarom denk ik dat inspiratie een beetje lijkt op domino day: er valt een steentje en vervolgens gaat het volgende steentje.’

Hoe kwam je op het idee om het thema inspiratie te koppelen aan muziekhits en popmuziek?

‘Sinds mijn tienerjaren ben ik dol op popmuziek en ik vind het een hele mooie manier van communiceren. Maar ik moet Leo Blokhuis ook noemen. Hij maakt van die fantastische filmpjes bij de Top 2000 waarbij hij met miniatuurreportages ook de diepte in gaat bij nummers. En ja, dat wilde ik ook.’

Voor jouw boek Brainwaves heb je 41 muziekhits onder de loep genomen. Wat hebben deze 41 hits met elkaar gemeen?

‘Wat ze met elkaar gemeen hebben is dat ik ze allemaal mooi vind. Ik ben heel erg autoritair te werk gegaan. De keuze is toch altijd goed voor de één en de ander niet. Dus het moesten nummers zijn die ik mooi vind. Het tweede criterium was: er moet een mooi verhaal achter zitten. Ik ben journalist van beroep, dus ik wil dingen kunnen uitzoeken.’

Als het gaat om inspiratie: wat is het meest bijzondere verhaal dat je bent tegengekomen tijdens het schrijven van het boek?

‘Ik vind toch ‘Russians’ van Sting altijd een heel mooi voorbeeld van hoe dat domino day is gegaan.’

Hein Bloemink was te gast tijdens de OOG Ochtendshow en vertelt op het einde het verhaal achter het nummer ‘Russians’ van Sting: