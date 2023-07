Haren-Haren is klaar voor jubileumeditie

Foto: Bjorn Eerkes - BEMEDIA

Voor de tiende keer wordt zondag het fietsevenement Haren-Haren georganiseerd. De jubileumeditie van deze NTFU-klassieker heeft in ieder geval een recordaantal voorinschrijvingen binnengehaald.

De fietsers kunnen voor drie verschillende fietstochten kiezen. De kortste route is 50 kilometer naar Gasteren en terug. Er is nog een route van 105 kilometer heen en weer naar Odoorn en uiteraard is de 165 kilometer naar het Duitse dorpje Haren weer van de partij. Jeroen de Grijs en Bas Roorda zijn er in ieder geval klaar voor, zo bleek zaterdag tijdens Haren Doet op OOG Radio.

Record

“Het aantal voorinschrijvingen zit op dik 500, we hebben er nog nooit zoveel gehad”, vertelt De Grijs. “Het is de tiende en nog iedere keer proberen we wel weer wat verbeterpunten te zoeken. We hebben weer betere routes.”

Haren-Haren wordt traditioneel georganiseerd in het eerste weekend van de Tour de France. De Tourstart van zaterdag maakt De Grijs daarom niet mee, want hij is te druk met de voorbereidingen. “Ik kan helemaal niks volgen, wij zijn druk bezig met onze eigen tour.”

Keeper die niet graag fietst maar wel helpt

Tijdens het gesprek zat De Grijs net bij Bas Roorda. De voormalig keeper van onder meer FC Groningen, NEC en PSV helpt al sinds het begin met de organisatie van Haren-Haren. Dat ondanks dat hij geen fietser is. Hoe komt dat?

“Jeroen is al jaren, meer dan dertig jaar één van mijn beste vrienden. Sinds het begin help ik gewoon mee, mijn kinderen helpen ook altijd mee met de inschrijving en het opbouwen. Het is altijd gezellig joh, maar eerlijk gezegd heb ik niets met fietsen”, zegt hij. “Ik ben vandaag bezig met een beetje opbouwen van het terrein, gewoon een beetje handjes erbij, dat is toch leuk? Dat is een soort van traditie elk jaar, gezellig.”

Haren-Haren gaat zondagochtend om 8:30 uur van start vanuit de Kerkstraat in Haren, bij ’t Clockhuys op het plein. Vanaf 7:30 uur is het ter plekke nog mogelijk om in te schrijven.

Luister het gesprek uit de uitzending van Haren Doet terug: