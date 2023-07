Harde wind gooit roet in het eten bij Watersportweekend Meerstad: “Het weer blijft de baas”

Twee dagen kennismaken met verschillende watersporten. Dat was het idee van het Watersportweekend in Meerstad. Echter bleef het weekend beperkt tot één dag, want op zondag werd het programma vanwege de harde wind afgelast.

“We stonden vanochtend bij het Woldmeer”, vertelt Carlijn Nijhuis van Dorpsbelangen Meerstad. “En toen hebben we al snel de beslissing genomen dat het vandaag niet door kon gaan. Het doel van ons weekend is om onervaren mensen kennis te laten maken met watersporten. Als er dan een flinke golfslag staat, en de zeilen staan helemaal strak, dan is het niet slim om door te gaan. Als je het wel door laat gaan, en er gebeuren ongelukken, dan stelt iedereen de vraag hoe we het in ons hoofd hebben gekregen om het toch door laten gaan. We hebben gekozen voor de veiligheid.”

“Laagdrempelig kennismaken”

Een domper maar toch klinkt er bij Dorpsbelangen ook positivisme: “Op zaterdag was het een groot succes. Er was veel zon, veel wind en veel mensen. We hebben ongeveer 500 mensen mogen verwelkomen. Het was een prachtige dag waarbij jong en oud kennis kon maken met het windsurfen, open water zwemmen, sloeproeien, de duiksport en het waterskiën. En dat is ook volop gedaan. Een mooi moment was een jongen die 8 of 9 jaar oud is. Die ging gelijk op een wakeboard staan. Hij was helemaal de koning te rijk. Die gaat ook zeker lid worden van de vereniging. En daar waren deze dagen precies voor bedoeld: laagdrempelig kennismaken met sporten en hopen dat het tot iets moois leidt.”

Stormprogramma

Maar op het allerlaatste moment afzeggen lijkt niet handig wanneer iedereen al onderweg is: “De meeste mensen die deel hebben genomen komen uit Meerstad. Dus we hebben direct op onze sociale mediakanalen geplaatst dat het niet door kon gaan. Daarnaast was voor veel onderdelen inschrijving nodig. Dus die mensen hebben we af kunnen bellen. En voor de mensen die wel kwamen was er de Zeilschool Meerstad. Zij hebben een stormprogramma gedraaid. Ze zijn met alleen de valken met dubbele rif het water opgegaan. Dus hulde voor hen, en daardoor hebben we niemand teleur hoeven te stellen.”

“Volgend jaar weer”

Voor volgend jaar wil Dorpsbelangen opnieuw een editie organiseren: “We zijn inmiddels begonnen met de voorbereidingen. We denken er over na om het dan misschien op één dag te laten plaatsvinden. Dat we een vergunning aanvragen voor beide dagen, maar dat we dan kiezen voor de dag met het mooiste weer. Daarnaast denken we er over om alle activiteiten op één locatie te laten plaatsvinden. Nu waren dat nog twee plekken. Ook is er een idee om wat in te gaan zetten op een vaste wal programma, waar we op terug kunnen vallen als het weer slecht is. Kijk, dat is het mooie: het weer is baas. Maar veiligheid is voor ons heel belangrijk. Maar een volgende editie komt er sowieso. Ook omdat iedereen, zowel deelnemers als verenigingen, zo enthousiast en positief is.”