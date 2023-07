Hard werken in dierenopvang bij tropische temperaturen: “Ventilatoren, ijs en water”

Foto: René Perdok

Voor Bikers for Animals Groningen is het zondag hard werken. De tropische temperaturen in de provincie zorgen er voor dat de dieren in de opvang veel aandacht nodig hebben.

“Het is alle hens aan dek”, vertelt René Perdok van Bikers for Animals. “En het valt niet mee. Wat je vandaag ziet is dat het behalve tropisch is, ook erg benauwd is. De konijnen liggen bijvoorbeeld op apegapen. Mijn vrouw heeft onlangs plafondventilators gekocht. Van die ventilators die je ook wel in een caravan of een voortent ziet. Die hebben we geïnstalleerd in de konijnenverblijven. Daar plaatsen we icepacks bij zodat er in de verblijven wat verkoeling ontstaat.

Water, parasols en gordijnen

Maar dat is niet het enige. “Je probeert vooral de dieren uit de zon te houden. Dat doen we met gordijnen en parasols bijvoorbeeld. Maar omdat de zon draait zijn wij de hele dag bezig om de parasols in de goede positie te houden. Daarnaast gaan we regelmatig met de tuinslang langs om tegels nat te spuiten, waardoor er verkoeling ontstaat. In de het gebouw waar de vogels verblijven hebben we een airco-unit geplaatst. Dat is niet zozeer vanwege de vogels, het zijn namelijk tropische vogels die wel goed tegen de warmte kunnen, maar we hebben er ook een aantal eenden die er slechter tegen kunnen. Dus je kunt je voorstellen dat we de hele dag onderweg en bezig zijn. Om zelf af te koelen eten we regelmatig een ijsje, haha.”

“Dieren kunnen niet echt hun plekje vinden”

Perdok: “In de tuin hebben we nog wat kippen en honden rondlopen. Die zijn slim genoeg om zelf een koel plekje te zoeken. Maar je merkt aan de honden dat het voor hen een moeilijke dag is. Dan liggen ze binnen op de tegels, dan zijn ze op het gras buiten en dan liggen ze weer op het terras. Ze kunnen niet echt hun plekje vinden. De enige uitzondering zijn de geiten. Die beesten staan gewoon vol in de zon, en vinden dat helemaal niet erg. Onvoorstelbaar eigenlijk.”

Verkoeling?

Bikers for Animals hoopt snel op verkoeling: “Regenbuien gaan hier met gejuich in ontvangst worden genomen. Ik zie dat er al wat buien onderweg zijn. Hopelijk gaat dat zorgen voor een flinke verkoeling.”