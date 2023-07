Harbers en Heijnen snuisteren op Suikerterrein en Gerrit Krolbrug

Minister Mark Harbers en staatssecretaris Vivianne Heijnen zijn maandag in Groningen. Voorafgaand aan overleggen in het kader van de zogenaamde ‘MIRT-cyclus’ waren er onder meer bezoeken aan het Suikerterrein en aan de Gerrit Krolbrug.

Samen met wethouder Philip Broeksma en uittredend gedeputeerde Melissa van Hoorn werden de minister en staatssecretaris rondgeleid over het Suikerterrein.

Harbers ging vervolgens langs bij de Gerrit Krolbrug. De minister noemde de brug op Twitter, na zijn bezoek, een ‘belangrijke verbinding over het Van Starkenborghkanaal’ en stelt dat er hard gewerkt wordt aan een tijdelijke verbinding, die naar verwachting eind 2023 af is.

Bezoek aan de Gerrit Krolbrug in #Groningen die sinds een aanvaring in 2021 buiten gebruik is. De brug is een belangrijke verbinding over het Van Starkenborghkanaal. @Rijkswaterstaat en de gemeente werken hard aan een tijdelijke verbinding, die naar verwachting eind 2023 af is. pic.twitter.com/ipKq7aMlI8

— Mark Harbers (@markharbers) July 3, 2023