Hanze zet samenwerking met Oegandese universiteit ‘on hold’ vanwege anti-LHBTQ+ wetgeving

Foto: Sicco haring

Nadat er in het afgelopen voorjaar al een streep ging door de bijdrage van de Hanzehogeschool aan het ondernemerschapscentrum van de Uganda Christian University (UCU), heeft de onderwijsinstelling uit Groningen nu besloten de samenwerking met de universiteit in het Oegandese Mukono helemaal op te schorten.

In het voorjaar werd duidelijk dat er scherpere anti-LHBTQ+ wetgeving aan zat te komen in het Afrikaanse land. Nu duidelijk is dat de hardere maatregelen (onder meer celstraffen van maximaal twintig jaar voor het ‘promoten van homoseksualiteit’ en zelfs de doodstraf voor ‘verergerde’ vormen van homoseksualiteit) zijn doorgevoerd, heeft de Hanzehogeschool besloten om de samenwerking met UCU ‘on hold’ te zetten.

“De komende tijd houden we de situatie en ontwikkelingen in Uganda nauwlettend in de gaten”, aldus de onderwijsinstelling. “In deze context zijn we ook met UCU in gesprek. Dit onderstreept nogmaals het belang van het gesprek dat we binnen de Hanze gaan voeren over internationale samenwerking in het algemeen en hoe we willen omgaan met situaties waarin onze waarden niet of onvoldoende overeenkomen met waarden van samenwerkingspartners.”