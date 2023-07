Gynaecoloog UMCG ontdekt: meer spoedbevallingen na ruggenprik

Foto: Pexels.com

Vrouwen die weinig risico op een spoedbevalling hebben, krijgen na een ruggenprik toch vaak een spoedbevalling met een keizersnede. Dat ontdekte gynaecoloog Sanne Gordijn (UMCG) en haar Amsterdamse collega Wessel Ganzevoort.

Dat het aantal kunstverlossingen (bevallingen met vacuümpomp) toeneemt na een ruggenprik, was al bekend. Over de toename van keizersneden omdat de baby mogelijk zuurstoftekort heeft, was tot nu toe nog niet veel bekend. “Na een ruggenprik bleken er drie keer zo veel spoedbevallingen vanwege een mogelijk zuurstoftekort bij de baby, ten opzichte van bevallingen zonder pijnstilling”, vertelt Gordijn op de website van het ziekenhuis. “In vergelijking met bevallingen met andere vormen van pijnstilling, hadden vrouwen na een ruggenprik bijna twee keer zo vaak een spoedbevalling.”

Volgens Gordijn wordt de toename in het aantal spoedbevallingen waarschijnlijk veroorzaakt door de daling van de bloeddruk bij de vrouwen, één van de belangrijkste bijwerkingen van de ruggenprik. Daardoor vermindert ook de doorbloeding van de placenta, wat kan leiden tot minder zuurstof voor de baby. “Daar past ook bij dat we zien dat hoe kleiner de baby is en dus hoe groter de kans dat de moederkoek al niet optimaal werkt”, aldus Gordijn.

Toch twijfelt de gynaecoloog niet aan de waarde van een ruggenprik: “Het is de meest effectieve pijnbestrijding voor vrouwen die dat nodig hebben. Het is wel belangrijk om goed geïnformeerd te kiezen voor een vorm van pijnstilling. Aangezien er tot op heden geen kennis was over een mogelijke relatie met spoedbevalling vanwege verwacht zuurstoftekort bij de baby, werd dit eerder niet meegenomen in het advies van gynaecologen en verloskundigen en de overwegingen van vrouwen.”