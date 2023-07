Gruno’s Postharmonie vervolgt tournee met concert in binnenstad

Foto: Rudi Heckman / Gruno's Postharmonie

De Gruno’s Postharmonie is deze zomer op tournee. Waar de harmonie vorige maand al in Haren was te bewonderen is men zaterdagmiddag in de binnenstad te vinden.

“We zijn vanmiddag vanaf 15.00 uur te vinden op de Nieuwe Markt bij Forum Groningen”, laat een woordvoerder van het orkest weten. “We gaan voornamelijk lichte muziek spelen. We vinden dat wel passend bij de weersomstandigheden waar we vanmiddag mee te maken hebben.” Ook vorig jaar is de Postharmonie op tournee geweest waarbij toen de Nieuwe Markt eveneens één van de locaties was waar werd opgetreden. De optredens worden gegeven om de zichtbaarheid te vergroten en om mensen makkelijker in contact te laten komen met de postharmonie.

“In vergelijking met vorig jaar zal het er wel iets anders uitzien. Vanwege de zomerse omstandigheden spelen we in een wat luchtiger tenue. We laten ons jasje, oranje giletje en stropdas thuis. We zullen in een wit overhemd spelen. Maar qua vindbaarheid zal het geen probleem zijn, gewoon op de muziek afgaan, en dan zullen we makkelijk te vinden zijn.”