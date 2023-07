Grote Markt 1 #36 – Groningers Jimmy Dijk (SP) en Julian Bushoff (PvdA) in Den Haag

In aflevering 36 van de politieke podcast Grote Markt 1 spreken verslaggevers Wouter Holsappel en Ecco van Oosterhout met politici Julian Bushoff (PvdA) en Jimmy Dijk (SP).

Bushoff was eerder het jongste raadslid en de jongste fractievoorzitter ooit in de gemeenteraad van Groningen. Op 22 november 2022 vertrok Bushoff uit de Groningse politiek om het in Den Haag te gaan proberen. Medegast Jimmy Dijk was meer dan 13 jaar actief in de gemeenteraad. Een paar maanden later vertrok hij ook richting Den Haag. Nu is het kabinet gevallen en komen er nieuwe verkiezingen. Hoe is het ze tot nu toe bevallen en hoe kijken ze naar te toekomst?

