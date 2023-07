Grote lading cadeau’s voor Cafetaria Koning tijdens afscheidsweek

Foto: Erik009 [CC BY-SA 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], from Wikimedia Commons

De familie Koning is deze week voor het laatst de eigenaar van de gelijknamige cafetaria aan de Bedumerweg. Dat leverde de familie deze week een grote lading afscheidscadeautjes op.

“Bloemen, kaarten, snoep, bier een VVV-bon, een Dinerbon een Tuinland-bon, een bedrukte handdoeken, het is veel”, schrijft de familie Koning op haar Facebook-pagina. “Iedereen bedankt voor alle cadeautjes. Wat een week, wat een weekend. Om nooit te vergeten. Het is een kroon op ons werk.”



De familie Koning besloot in februari vorig jaar om de cafetaria te verkopen. Een Chinees stelt neemt de zaak per 1 augustus over, nadat de zaak ruin driekwart-eeuw in handen was van de familie. Volgens de Konings’ wordt het stel nog wel een poosje bijgestaan om de overdracht goed te laten verkopen.