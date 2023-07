Het Huttenbouwdorp ging afgelopen dinsdag van start. Vandaag om 11:00 moesten de hamers neergelegd worden. De jury kwam langs en maakte bekend welke drie hutten het beste waren.

Elke dag kwamen 380 kinderen van basisscholen in de buurt om te bouwen en spelletjes te spelen. Het doel van de week was om in groepen de allermooiste hut van iedereen te maken. Vrijdagochtend werden de laatste planken vastgetimmerd.