Groningse VVD’ers verbaasd, maar lovend over Rutte na aankondiging vertrek uit politiek (update)

Foto: Ecco van Oosterhout

“Ik had het niet verwacht, maar ik vind het wel een goed moment.” Groningse VVD’ers reageerden maandagochtend met verbazing, maar ook met tevredenheid naar Mark Rutte na het aankondigen van zijn vertrek uit de politiek.

Volgens Betty de Boer (oud-VVD Tweede Kamerlid en raadslid in de gemeente Groningen) doet het klappen van het laatste kabinet van de inmiddels demissionair minister-president niets af aan zijn loopbaan: “Dit was de baan van Ruttes’ leven. Rutte IV is gewoon mislukt, maar het was een fantastische premier.”

Ook Ietje Jacobs – Setz, fractievoorzitter van de VVD in de Groningse gemeenteraad, was maandagochtend verbaasd over het aangekondigde vertrek van Rutte uit de politiek: “Ik had het niet verwacht, maar ik vind het moedig dat hij zegt: ik stop. Ik had aan het begin van de week ook niet verwacht dat het kabinet zou vallen. Maar aan de andere kant denk ik ook: je zit als partij in een regering om dingen te bereiken, waarvan jij denkt dat ze tot goede keuzes leiden. Als je uiteindelijk denkt ‘ik kan niet meer hetgeen doen waarvan ik van belang vind om in het kabinet te zitten, dan is het soms belangrijk om na veel wikken en wegen toch belangrijk dat je deze afweging maakt.”

Op de vraag wie de VVD nu moet gaan leiden stelt De Boer dat de schoenen van Rutte moeilijk te vullen zullen zijn: “We zullen hem gaan missen en het wordt moeilijk om Rutte te vervangen. Maar ik denk wel dat het goed komt. Ik denk dat Dilan Yesilgöz het moet gaan doen.”

Jacobs – Setz is een stuk terughoudender: “Ik vind het een beetje ingewikkeld dat we allemaal namen noemen van mensen die beschikbaar zijn. We zien het nu al terug op Twitter en daar heb ik ook gezegd: daar doe ik niet aan mee.”

Gevolgen voor Groningen en komende verkiezingen

Het vertrek van Rutte en het klappen van het kabinet zorgt volgens Jacobs – Setz waarschijnlijk niet voor enorme problemen voor Groningen: “Je kan moeilijk zeggen dat een aantal afspraken niet in de vertraging zal gaan, maar ik hoop niet dat alles stil komt te staan. Maar ik denk dat er een hoop goede afspraken zijn gemaakt waar we gewoon mee verder kunnen gaan. De Kamer gaat nog bepalen wat voor dit demissionaire kabinet ‘controversieel’ wordt verklaard. En ik verwacht eigenlijk dat Groningen daar niet één van zal zijn.”

De VVD moet nu, naast het opzetten van een verkiezingsprogramma, ook op zoek naar een nieuwe partijleider en lijsttrekker. De partijleiding gaat volgens de fractievoorzitter van de Groninger VVD dan ook een drukke tijd tegemoet: “Iedereen dacht dat het vakantie was, oftewel reces. Normaal gesproken staat er negen of tien maanden voor een verkiezingsproces voor een partij. Maar dat gaan we nu in vier maanden doen. Het hoofdbestuur zal met een planning komen. Ik wens ze heel veel succes. Het zal een drukke zomer worden.”