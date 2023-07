Groninger amateurclubs kennen hun tegenstanders voor volgend seizoen

Foto Andor Heij: Velocitas - Bedum

De KNVB heeft vrijdagmiddag de definitieve indeling van de amateurvoetbalcompetities bekend gemaakt. Opvallend is dat de Groningse clubs in de eerste klasse veel Drentse tegenstanders hebben.

Volgens de voorlopige indeling die naar de clubs was gestuurd, was het eerst een Gronings-Fries onderonsje in de eerste klasse. Daar is na inbreng van diverse clubs van afgeweken.

De eerste klasse I bestaat uit vijf clubs uit de stad: Oranje Nassau, PKC’83, Velocitas, GVAV Rapiditas en GRC Groningen. Uit de provincie komen Winsum, WVV en Hoogezand. Er komen drie clubs uit Emmen: DZOH, WKE’16 en SVBO. HZVV en VKW maken de competitie met 13 clubs compleet. Het is voor het eerst dat in deze klasse, en ook in de derde en vierde divisie, zaterdag en zondagclubs tegen elkaar uitkomen.

In de tweede klasse en lager blijft voorlopig wel een scheiding tussen zaterdag en zondagvoetbal.

Zaterdag

VV Groningen, Gorecht en FC Lewenborg zijn ingedeeld in de tweede klasse J zaterdag met Bedum, VEV’67 en Grijpskerk uit de provincie. Uit Drenthe komen: Achilles 1894, Drenthina, Hoogeveen, LTC en Noordscheschut. De Friese clubs zijn: Kollum, FC Surhuisterveen en FC Wolvega.

De noordelijke derde klasse C bestaat voor de helft uit clubs uit de gemeente Groningen: Be Quick 1887 (zat), Helpman (zat), Groen Geel, HFC’15, The Knickerbockers, Lycurgus en Mamio. Verder spelen in deze klasse: Aduard 2000, FC Zuidlaren, Loppersum, Onstwedder Boys, Veendam 1894, WVV (zat) en Zuidhorn.

Zondag

In de tweede klasse I zondag spelen uit de stad: Helpman, Forward en SC Stadspark. Uit de provincie: Musselkanaal, Stadskanaal en Sellingen. Uit Drenthe: Annen, GOMOS, HOVC, Roden, Rolder Boys en Valthermond. Oldeholtpade is de Friese vertegenwoordiger.

In de derde klasse B noord zijn Groninger Boys en Engelbert ingedeeld. Verder spelen ASVB, Muntendam, Noordster, Veelerveen en Westerwolde uit de provincie in deze klasse. Uit Drenthe komen: Actief, EHS’85, Gieten, Peize, SVZ, Titan en Weerdinge.

De complete indeling met ook de vierde en vijfde klassen is hier te vinden

Het competitieschema wordt later bekend gemaakt. Er is ook spreke van een versterkte degradatie. Hoe die er precies uit gaat zien maakt de KNVB nog bekend.