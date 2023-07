Groningen valt af als speelstad voor WK Voetbal voor vrouwen

Foto via KNVB

Groningen is afgevallen als kandidaat-speelstad voor het WK Voetbal voor vrouwen, wat Nederland, Duitsland en België in 2027 willen gaan organiseren. Volgens wethouder Inge Jongman komt dat, omdat de KNVB niet mee wilde gaan in een aantal aanvullende (financiële) eisen van de gemeente.



FC Groningen, de gemeente, de Euroborg en een aantal andere organisaties maakten, namens Groningen, in juli duidelijk aan de KNVB interesse te hebben in een plek op de potentiële speelkalender voor het WK. Maar de gemeente weigerde een contract voor het bid te ondertekenen, omdat de gemeente de risicodragende organisatie zouden worden van alle kosten die omtrent het organiseren van het WK in Groningen zouden plaatsvinden.

Dat zou Groningen meteen al tweeënhalf miljoen euro kosten. De gemeente liet daarop aan de KNVB weten alleen in te willen stemmen met het contract als de risico’s en kosten met meer partijen gedeeld zouden worden. Maar deze aanvullende eisen accepteerde de KNVB niet en de voetbalbond koos daarom voor Amsterdam, Eindhoven, Enschede, Heerenveen en Rotterdam als speelsteden bij het bod op het WK voor vrouwen.

“De bond gaat verder werken met deze vijf gemeenten in het vormgeven van het bid voor het WK”, aldus Jongman. “Wij blijven wel met de

KNVB in gesprek om te verkennen hoe wij bij een eventueel WWC2027 in Nederland toch het evenement kunnen gebruiken om vrouwenvoetbal in onze gemeente van een impuls te voorzien.”