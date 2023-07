Groningen herdenkt nu ook de bezetting van Nederlands-Indië

foto: Bert Kaufmann / Flickr.com

De gemeente organiseert op 15 augustus voor het eerst een herdenking van de slachtoffers van de oorlog tegen Japan en de Japanse bezetting van het voormalige Nederlands-Indië.

Om 17.30 uur is er een officiële herdenking bij het provinciale herdenkingsmonument op het Martinikerkhof. Op dezelfde dag vindt ook de Nationale Herdenking en een herdenking in Marum plaats.

Initiatiefnemer en PvdA-raadslid Els van der Weele vindt het belangrijk dat de herdenking georganiseerd wordt: “De generatie van 80 jaar en ouder die deze oorlog heeft meegemaakt, heeft nu nog de kans om deze verhalen te vertellen. Om te delen, om te herstellen en om te zorgen dat dit nooit meer gebeurt.”

De herdenking in Marum vindt dit jaar voor de tiende keer plaats. Jarenlang was dit de enige herdenking in de provincie Groningen. De herdenkingen in Groningen, Marum en de Nationale Herdenking zijn op verschillende tijdstippen. Dit biedt men de kans om verschillende herdenkingen bij te wonen of te bekijken.

Na de officiële herdenking op het Martinikerkhof is er een informeel avondprogramma in het Floreshuis van 19.00 tot 23.00 uur. Inwoners van de gemeente Groningen kunnen zich hiervoor opgeven. Zij krijgen een Indisch diner aangeboden. Verder is live muziek en een expositie met oorlogsverhalen van Indische en Molukse Groningers. Inschrijven kan via de website http://gemeente.groningen.nl/herdenking-15-augustus .