Groningen bungelt onderaan op het gebied van sociale binding: “Dit vraagt om actie”

Foto: Robert van der Veen - niekerknieuws.nl

De gemeente Groningen scoort slecht op het gebied van sociale cohesie. Uit een onderzoek van Elsevier Weekblad blijkt dat Groningen helemaal onderaan de ranglijst bungelt.

Sociale cohesie: klaar staan voor een ander, er zijn voor de buren wanneer iemand bijvoorbeeld hulp nodig heeft. Elsevier heeft onderzoek gedaan in alle 342 gemeenten. Daaruit blijkt dat de situatie in de gemeente Groningen slecht is. Om de situatie in kaart te brengen heeft Elsevier gewerkt met een beoordelingssysteem van ‘zeer goed’ tot ‘zeer slecht’. De Waddeneilanden, en gemeenten in Twente en de Achterhoek, delen van Zeeland en Noord-Limburg scoren goed. Op de Waddeneilanden zijn inwoners op elkaar aangewezen wat de cohesie bevorderd. Toch kan de vlag in deze gemeenten niet uit. Uit de geluiden blijkt namelijk dat in gemeenten die goed scoren de binding met buren aan het afnemen is.

Tekst gaat verder onder de tweet:

In @ewmagazinenl een onderzoek naar de (afnemende) sociale cohesie in Nederland. Van de 342 gemeenten staat de gemeente Groningen op plek 342… Niet de plaats waar je wil staan. Het laat zien dat onze boodschap van minder ik en meer wij hard nodig is in onze gemeente! pic.twitter.com/lz1mfYOXpa — Jalt de Haan (@JaltdeHaan) July 30, 2023

Beste gemeenten 2023

De resultaten komen uit het onderzoek ‘Beste gemeenten 2023’, dat uitgevoerd is door Elsevier en Bureau Louter. Bij het onderzoek is gekeken naar de kwaliteit van de woonomgeving in alle 342 gemeenten in het land. In het onderzoek werd bijvoorbeeld gevraagd hoe mensen met elkaar omgaan in een wijk. En in hoeverre het ergens prettig wonen is. De Randstad, de provincie Utrecht en delen van Flevoland, Noord-Brabant en de gemeente Groningen scoren slecht.

Jalt de Haan (CDA): “Minder ik en meer wij”

Jalt de Haan is fractievoorzitter van het CDA. “Dit is de plaats waar je als gemeente niet wilt staan. Dat dit geen ver-van-ons-bed-show is blijkt uit de vele Groningers die zich eenzaam voelen. Het CDA benadrukt daarom al jaren het belang van meer gemeenschapszin. Het gaat ons om een samenleving van minder ik en meer wij.”

“Belangrijk dat er actie genomen gaat worden”

De Haan vertelt verder: “Deze cijfers zijn confronterend en moeten een alarmbel doen laten afgaan bij dit gemeentebestuur, waarbij het belangrijk is dat er actie genomen gaat worden. Het wordt wat ons betreft één van de belangrijk onderwerpen voor het nieuwe politieke jaar dat in september begint. Als fractie willen wij hier volop mee aan de slag gaan.”

Studentensteden

Opvallend is de positie van studentensteden. Vrijwel alle gemeenten met een universiteit bungelen onderaan de lijst. In Eindhoven zagen ze de bui vorig jaar al hangen. Daar werd een onderzoek gestart hoe de binding tussen stad en studenten versterkt kan worden. Uit cijfers bleek dat studenten na hun studie direct vertrokken naar andere steden. Een belangrijke oorzaak die in het onderzoek naar voren kwam is de woningproblematiek. Woningen zijn onbetaalbaar, er zijn geen geschikte woningen beschikbaar of er moet gekozen worden voor noodfaciliteiten en studioblokken. Juist de laatste twee genoemde woonvormen zorgen ervoor dat studenten eenzaam zijn omdat ze wonen op plekken ver van waar alles plaatsvindt. Daarvoor is er geen binding met de stad, en is er niet de drang om zich voor een stad in te gaan zetten.