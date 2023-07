Gratis kennismaken met watersport in Meerstad bij ‘Optimist on Tour’

Foto: Sander van der Borch

Kinderen die blij worden van activiteiten op het water, kunnen deze donderdag- en vrijdagmiddag bij Meerstad terecht. Ze kunnen daar leren zeilen, suppen en kanovaren.

De organisatie Optimist on Tour komt die dagen voor de vierde keer naar Meerstad. Kinderen tot en met 12 jaar, in het bezit van een zwemdiploma, kunnen daar gratis watersporten onder begeleiding van ervaren instructeurs.

Optimist on Tour Meerstad is een initiatief van Zeil-Surfschool Meerstad, het Watersportverbond en Bureau Meerstad. Komende donderdag en vrijdag komt een groot aantal kinderen met hun klas naar het meer om kennis te maken met allerlei watersporten. Individueel aanmelden bij de balie aan de Waterviolier is ook mogelijk.

De dagen erna, zaterdag 15 en zondag 16 juli, organiseert Dorpsbelangen Meerstad de tweede editie van het Watersportweekend Woldmeer. Dan zijn er op diverse locaties rond het meer allerlei activiteiten aan en in het water, voor jong en oud. Het gaat om zeilen, windsurfen, suppen, waterskiën, sloeproeien, zwemmen, duiksport, hengelsport, kano varen en een waterlab.