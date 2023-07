Goede hoop voor Wijnloop Haren eind september, maar geen belofte voor volgend jaar

Het college staat positief tegenover een nieuwe vergunning voor een Wijnloop in Haren. Dat stelde burgemeester Koen Schuiling woensdagavond tijdens het Voorjaarsdebat in de gemeenteraad. Hoewel dat goed nieuws lijkt voor de organisatie van het evenement, benadrukte Schuiling dat over nieuwe edities in 2024 gediscussieerd moet worden.

In een reactie op een motie vanuit de oppositie (die werd ingetrokken), waarin de fracties vroegen om positief te beslissen over een nieuwe vergunning voor het evenement, stelde Schuiling dat het niet verstandig was om een politiek oordeel te vellen over de aangevraagde vergunning: “Dit proces moet gewoon zijn beloop hebben. Maar ik kan, namens de gemeenteraad stellen dat we hier positief naar kijken. Na de zomer komt er een advies.” Hoewel Schuiling zich niet uitliet over de uitkomst, stelde de burgemeester: “Volgens mij begrijpt u nu allemaal wat ik hier nu aan het doen ben.”

Maar volgens Schuiling betekent dat geen belofte dat de wijnloop ook volgend jaar net zo georganiseerd kan worden als nu. “We moeten in het najaar, met elkaar, eens een goed gesprek voeren over wat we met dit soort initiatieven doen. Als het kan, kijken we er positief naar. Maar hier zitten wel een paar aspecten aan waarvan we zeggen: daar moeten we het echt over hebben.”

Het doorgaan van de Wijnloop kwam halverwege mei ter discussie. De organisatie kreeg een vergunning voor het evenement in mei, maar voor de organisatie was er twijfel over een nieuwe editie van het evenement, waarbij deelnemers een gekocht wijnglas langs deelnemende bedrijven laat vullen. Het evenement kreeg tijdens en kort na de coronapandemie steeds een vergunning vanwege de uitzonderlijke situatie, maar het mag eigenlijk niet vanwege de alcoholwet. De gemeente leek daardoor voornemens om geen nieuwe vergunning te verlenen voor de Wijnloop. De opmerkingen van Schuiling lijken in ieder geval soelaas te bieden voor september, maar zekerheid voor volgend jaar is er allerminst.