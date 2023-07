Gewonde en forse schade aan ingang The Market Hotel Grote Markt door brand in terrasverwarmer (update)

Foto: 112 Groningen

Het terras van The Market Hotel is vrijdagavond ontruimd vanwege de ontploffing van een gasfles in een terrasverwarmer. Door de ontploffing en de brand die daarop volgde, liep de ingang van het hotel flinke schade op en moest één persoon per ambulance naar een ziekenhuis.

Het terras werd meteen ontruimd na de ontploffing en het uitbreken van de brand. De brandweer kwam met spoed naar de Grote Markt om het vuur te blussen. Zeker één persoon raakte gewond en werd per ambulance overgebracht naar een ziekenhuis.