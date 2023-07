Gewonde bij steekpartij in Paddepoel

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Bij een steekpartij in een portiekflat aan de Wilgenlaan in de wijk Paddepoel is dinsdagavond een persoon gewond geraakt. Dat meldt de politie.

De melding van een steekincident kwam rond 22.25 uur bij de hulpdiensten binnen. “Het incident heeft plaatsgevonden in een woning”, vertelt een politiewoordvoerder. “Eén persoon is gewond geraakt. Wij zijn inmiddels op de locatie aanwezig, en hebben één verdachte aan kunnen houden.” Nieuwsfotografen vertellen dat ambulanceverpleegkundigen het slachtoffer gestabiliseerd hebben. Daarna is deze persoon met onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis.

De politie laat weten dat men in en rond de woning begonnen is met een onderzoek om te achterhalen wat er precies is gebeurd.