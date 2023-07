Gemeente wil monument van geliefde buurtkat Spriet weghalen

Na het overlijden van buurtkat Spriet heeft een graffitikunstenaar een kunstwerk van het geliefde dier gemaakt op een oude rioolbuis aan de kruising Helper Westsingel en het Boutenspad. De gemeente is voornemens het kunstwerk weg te halen.

Het monument werd in juli opgericht nadat de kat werd aangereden. Volgens een woordvoerder van de gemeente heeft een BOA ten tijde van de realisatie van het kunstwerk nog een waarschuwing gegeven. “We willen voorkomen dat andere mensen hier een voorbeeld aan zullen nemen, en dat ze andere openbare palen gaan beschilderen,” aldus de woordvoerder van de gemeente.

De woordvoerder zegt dat de oude rioolbuis aankomend najaar verwijderd zal worden om de plek te kunnen vergroenen.

Eigenaresse van Spriet, Saskia Bothof-van Kol, merkt aan de vele video’s en foto’s die mensen haar nu nog steeds sturen hoezeer haar poes geliefd is. Ze hoopt daarom dat de gemeente het kunstwerk op deze plek laat staan. “Het is een stukje streetart, een straatjuweel waar veel mensen blij mee zijn. Want Spriet is nu voor altijd op het pleintje.”