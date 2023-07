Gemeente wil dure en sociale woningbouw beter verdelen over de stad

Een nieuwbouwwoning in Ten Boer (Foto: Bram Koster)

Groningen wil de komende tien jaar minimaal 1500 woningen per jaar gaan bouwen. Het gemeentebestuur wil ook een betere spreiding van sociale woningbouw in de stad.

“In Groningen is sprake van 30 procent sociale huur, 40 procent midden segment en 30 procent hoger segment. Dat doen we goed, maar de woningvoorraad is niet goed verdeeld,” zegt wethouder Rick van Niejenhuis. In het zuiden van de stad is haast geen sociale woningbouw en in het noorden zijn weinig duurdere woningen. “We willen meer grip op de bestaande woningvoorraad, maar ook op wat er gebouwd gaat worden.”

De gemeente wil in wijken waar veel dure woningen staan sociale huurwoningen toevoegen, en andersom. Van Niejenhuis: “Vooral dat laatste is lastig, want de gemeente moet daar geld op toeleggen.” Toch gaat hij uit van minimaal 15 duizend nieuwe woningen in de komende tien jaar.