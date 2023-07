Gemeente noemt zorgen over Van Lenneplaan als busbaan onnodig

Foto: Google Maps

De gemeente verwacht geen problemen als na de zomervakantie de Van Lenneplaan gebruikt gaat worden als busbaan. Dat heeft wethouder Philip Broeksma (GroenLinks) van Verkeer laten weten.

Broeksma reageerde daarmee op vragen van de fractie van de Partij voor het Noorden. Fractievoorzitter Leendert van der Laan: “Als de zomervakantie is afgelopen, gaat de Van Lenneplaan gebruikt worden als busbaan. Daarbij rijdt men onder andere langs het winkelcentrum. Bij dit winkelcentrum is het een komen en gaan van auto’s. Mensen die hun auto achteruit of vooruit parkeren. Als er straks vier tot zes bussen per uur langs gaan rijden verwachten wij, met het oog op automobilisten die achteruit de weg opdraaien, ongelukken en files. Daarom willen wij graag weten wie deze omleidingsroute bedacht heeft, of er over nagedacht is, hoe de veiligheid gegarandeerd kan worden en of er bushaltes komen.”

Dennis Ram (PVV): “Zijn bewoners en ondernemers meegenomen in de plannen?”

Voor de wethouder kan reageren komt Dennis Ram van de PVV met een aanvullende vraag: “Wij zijn ook erg verbaasd over deze route. Vooral omdat het gebied rond het winkelcentrum erg druk is. Wij zijn benieuwd of bewoners en ondernemers meegenomen zijn in deze plannen. Want hoe je er ook naar kijkt, deze situatie zal leiden tot veel overlast.”

Wethouder Philip Broeksma: “Het gaat om twee bussen per uur per richting”

Wethouder Broeksma: “Vorige week donderdag heeft er een inloopavond plaatsgevonden in De Wijert. De omleidingsroute is nodig omdat de Vondellaan verbouwd gaat worden. Van 18 september tot en met 6 november is een deel van de Vondellaan afgesloten. Om het gebied ten zuiden van De Wijert toch een buslijn te bieden is er een omleidingsroute bedacht die langs het winkelcentrum voert. Het gaat om twee bussen per uur per richting. Dus in totaal rijden er ieder uur vier bussen langs het winkelcentrum.”

“Tijdelijke halte”

De wethouder vertelt verder: “Als gemeente verwachten wij geen problemen. Wel gaan we samen met Qbuzz en het OV-Bureau maatregelen nemen. Zo gaan we er extra attentiewaarde aan geven. Ook besteden we extra aandacht aan de veiligheid. Bij het winkelcentrum komt een tijdelijke halte. De bushalte die lijn 19 aandoet op de Van Lenneplaan, bij de P.C. Hooftlaan, komt namelijk te vervallen.”

Leendert van der Laan (Partij voor het Noorden): “Dit is weer een verkeerde vorm van inspraak”

Van der Laan is niet helemaal tevreden met het antwoord: “De wethouder heeft het over een inloopbijeenkomst. Maar dat is een avond waarbij de gemeente de mededeling doet: ‘zo gaan we het doen’. Wij hebben te horen gekregen dat bewoners overvallen zijn over deze mededeling. Sommigen hadden ook andere ideeën waar deze omleidingsroute langs zou moeten rijden. Dit is wat mij betreft weer een verkeerde vorm van inspraak. Hoe kan dat toch steeds weer?”

Wethouder Philip Broeksma: “Eens moet de eerste keer zijn dat je het nieuws hoort”

Wethouder Broeksma: “Ik heb geen idee waar u op doelt. We hebben een informatieavond georganiseerd en daar aan de bewoners uitgelegd dat de route van de buslijn tijdelijk wordt aangepast. Opmerkingen die op deze avond zijn gedaan, die worden meegenomen. En dat bewoners zich overvallen voelen. Het moet eens de eerste keer zijn dat je het nieuws hoort. Maar op deze avond hebben we alle ruimte geboden om van gedachten te kunnen wisselen.”