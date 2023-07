Gemeente heeft extra geld nodig voor klachtenvoicemail tijdens evenementen

Foto: Rieks Oijnhausen

Om ervoor te zorgen dat de gemeente ’s avonds weer telefonisch bereikbaar is voor telefonische klachten na evenementen, doet de gemeente onderzoek naar een speciaal voicemailsysteem. Mocht de gemeente het systeem invoeren, kost dat wel een halve ton voor de honderd evenementendagen waarop de dienst actief moet zijn.

Wethouder Molema liet donderdag aan de raad weten dat voor het systeem, waar de gemeente sinds vorig jaar mee onderzoek naar doet, nu geen financiële dekking is binnen het evenementenbeleid. Het systeem, waarbij klagers op evenementendagen een bericht kunnen achterlaten, zet het gesproken bericht meteen om in tekst. Zo kunnen boa’s en handhavers de klacht meteen zien en bij ernstige overlast meteen ingrijpen, zoals dat nu ook al gebeurd bij klachten via het digitale formulier.

Maar dat kost wel geld: een telefonische klachtenlijn kost circa 25.000 euro per jaar als deze alleen op grote evenementen wordt bemenst. Als er op alle honderd evenementendagen iemand de voicemails moet lezen, lopen de kosten op tot een halve ton.

De gemeente kreeg vorig jaar een tik op de vingers van de gemeentelijke ombudsman, nadat de gemeente de klachtenlijn voor geluidsoverlast schrapte ten faveure van een digitaal klachtenformulier. Toenmalig wethouder Chakor besloot vervolgens om de klachtenlijn op termijn opnieuw in te voeren als voicemaildienst.

Molema laat ook weten dat de gemeente werkt aan betere terugkoppeling naar melders van overlast, bijvoorbeeld na

Rammstein. Daarnaast laat de gemeente eind dit jaar een extra onderzoek uitvoeren onder inwoners naar het evenementenbeleid. Dit onderzoek komt tweejaarlijks terug, aldus de wethouder.