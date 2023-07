Gemeente: ‘Geluidsdruk op gevels Rammstein-concerten viel binnen ontheffing’

Foto: Kindel Media via Pexels

De maximaal toegestane geluidsdruk op gevels bij de Rammstein-concerten van twee weken geleden zijn niet overschreden. Dat laat de gemeente Groningen weten, in een reactie op conclusies van Stadspark Natuurlijk.

Stadspark Natuurlijk stelde zondagmiddag dat uit de door de stichting verzamelde gegevens zou blijven dat de maximale geluidsdruk op gevels zou zijn overschreden zijn. Maar volgens de gemeente Groningen zijn deze metingen verricht met een simpel apparaat.

De gemeente schakelde zelf ook een bedrijf in om geluidsmetingen te verrichten tijdens de concerten van de Duitse metalband. Corien Koetser, woordvoerder van verantwoordelijk wethouder Manouska Molema, laat weten dat dit bedrijf op zes adressen in de omgeving metingen heeft verricht. De gemeente zette zelf ook een geluidsmeter in, op de zevende verdieping van een gebouw aan de Donderslaan tijdens beide concerten: de hoogst belaste locatie, zo blijkt uit het akoestisch rapport.

“Al deze metingen zijn uitgevoerd volgens de methode die in de ontheffing is aangegeven. Dat wil zeggen: een lopend gemiddelde over 15 minuten”, aldus Koetsier. “Bij al deze metingen hebben we geen overschrijdingen vastgesteld.” Ook bij andere metingen op diverse plekken zijn volgens Koetsier geen overschrijdingen geconstateerd: “Hierbij hebben we niet het lopend gemiddelde over 15 minuten kunnen meten, maar ondanks dat geen overschrijdingen vastgesteld.”

Koetsier stelt daarnaast dat Stadspark Natuurlijk mogelijk een aantal foutieve normwaardes aanhaalt voor de maximale toegestane geluidsdruk. De woordvoerder laat verder weten dat geluidsbelasting die Stadspark Natuurlijk vaststelde mogelijk onbetrouwbaar zijn: “Een geluidsman van ons heeft op de avond de mensen die namens Stadspark Natuurlijk op pad waren nog ontmoet. Zij hebben met een simpele meter indicatieve metingen gedaan.”