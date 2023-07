Gemeente gaat lang geparkeerde fietsen bij Station Haren vanaf oktober weghalen

Wie na 1 oktober zijn of haar fiets, brommer of snorfiets langer dan twaalf dagen bij Station Haren laat staan, heeft grote kans dat hij daarna verdwenen is.

De gemeente Groningen gaat vanaf 1 oktober langparkeerders rond het station aanpakken. Ook fietsen die niet in een rek staan, worden dan verwijderd. Op de onderstaande kaart is te zien waar de gestelde parkeerregels gelden.

Wie zijn of haar fiets of brommer kwijt is, kan deze ophalen bij het fietsdepot aan de Traventijnstraat. Dat kost wel 25 euro.