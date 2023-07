Gemeente gaat in beeld brengen wat financiële consequenties zijn van niet doorgaan Bommen Berend-kermis

foto: Sebastiaan Scheffer

De gemeente Groningen gaat in beeld brengen wat de financiële consequenties zijn van het niet door kunnen gaan van de Bommen Berend-kermis. Dat heeft burgemeester Koen Schuiling (VVD) laten weten.

Schuiling reageerde daarmee op vragen van de PVV-fractie. Fractievoorzitter Dennis Ram: “We zijn erg verbaasd dat dit jaar de kermis op Groningens Ontzet niet door kan. Met de verbouwing van de Grote Markt kon je volgens ons al lang zien aankomen dat er problemen zijn op de Grote Markt om zo’n kermis te plaatsen. Daarom zijn we teleurgesteld dat het niet door kan gaan. Kan er niet gekeken worden naar alternatieven? Wij vinden het zonde als zo’n mooie traditie verloren gaat.”

Burgemeester Koen Schuiling (VVD): “Gekeken naar verschillende oplossingen”

Burgemeester Schuiling deelt de teleurstelling dat de kermis niet door kan gaan. “We hebben in een vroegtijdig stadium contact gezocht met de Koninklijke Vereeniging voor Volksvermaken. Toen de planning bekend werd, zagen we dat er een probleem zou ontstaan met de kermis. Een kermis die met veel precisie moet worden opgebouwd, want niet elke attractie kan naast een andere attractie staan. We hebben gekeken naar verschillende oplossingen. Kunnen we misschien een kleinere kermis organiseren? Dat zou een financieel probleem tot gevolg hebben maar als gemeentebestuur waren we bereid om dit op te lossen. Of kan er gekeken worden naar alternatieve locaties. Als de Visamrkt. Dat bleek niet te kunnen omdat er op deze locatie afspraken liggen met marktondernemers. Dat in combinatie met dat een kermis een aantal dagen staat, maakte het dat de Vismarkt als locatie afviel.”

“Zure appel waar we doorheen moeten bijten”

De burgemeester vertelt verder: “In goed overleg is het niet gelukt om een geslaagde locatie te vinden die voldoet aan de vereisten voor het opbouwen van een kermis. We hebben gekeken naar het Stadspark als mogelijke locatie. Maar de KVV heeft de wens dat de kermis in de binnenstad wordt gehouden. Afgelopen week hebben we nogmaals met de KVV gesproken om te kijken naar alternatieven. Daar is niks uitgekomen. Als gemeentebestuur overwegen we nu om zelf iets te organiseren. Voor de rest moeten we het zien als een zure appel waar door heen gebeten moet worden, waarbij we tegelijkertijd ons gaan afvragen hoe we dit in de toekomst kunnen organiseren.”

“Sinterklaas mag Groningen niet voorbijvaren”

Ram: “Nu de kermis niet doorgaat hebben we het ook over een financiële strop voor kermisexploitanten. Exploitanten die deze kermis in hun planning hebben opgenomen en nu inkomsten gaan missen. Op deze korte termijn kunnen ze niet meer naar een andere kermis. Hoe gaan we daar mee om?” Schuiling: “De financiële consequenties liggen breder. De KVV verdient geld met de kermis. Geld dat later dit jaar gebruikt gaat worden voor bijvoorbeeld de intocht van Sinterklaas. We zullen daarom heel goed in beeld moeten brengen wat de consequenties zijn. En we moeten afspraken maken hoe we daar mee om moeten gaan, want het moet niet zo zijn dat straks in november Sinterklaas Groningen voorbij gaat varen.”