Gemeente gaat ijzeren stekels op balustrade Stadhuis verwijderen

Foto: Lianne Darmeveil

De gemeente Groningen gaat de ijzeren stekels, die onlangs zijn aangebracht op de balustrade van het Stadhuis, verwijderen. De pennen voor de ramen blijven wel gehandhaafd. Dat heeft burgemeester Koen Schuiling (VVD) woensdag laten weten.

Schuiling reageerde daarmee op vragen van de fracties van Student & Stad, GroenLinks en PvdA. Daan Swets van Student & Stad: “Als fractie zijn we verbaasd over de spijlen die zijn aangebracht op het Stadhuis. Dit in het kader van de vijandige architectuur, waar het College eerst juist vrij terughoudend in was. We zijn daarom benieuwd of de gemeente bereid is om deze elementen weer te verwijderen. Daarnaast zijn we benieuwd of in navolging van gemeenten als Leiden en Rotterdam, andere vijandig ogende objecten in het straatbeeld in beeld kunnen worden gebracht, en of deze ook verwijderd kunnen worden.”

“In de nacht is het gevaarlijk”

Burgemeester Schuiling is helder: “Het uitgangspunt van het Stadhuis is dat het gebouw voor iedereen toegankelijk moet zijn. De Anda Kerkhovenzaal die we gemaakt hebben is daar een voorbeeld van: een ruimte waar ontmoet kan worden en waar mooie manifestaties en ontvangsten plaats kunnen vinden. Maar er is ook een andere kant, waarbij we door ervaringen uit het verleden wijs zijn geworden. We hebben een valbeveiliging aangebracht op de balustrade. We zagen namelijk dat met grote regelmaat mensen op de balustrade plaats nemen. Dat gebeurt ook wel eens in de nacht, waarbij mensen soms wat genuttigd hebben. Op dat moment is er niemand in het Stadhuis aanwezig, en dan is dat gewoon gevaarlijk.”

“Mensen zitten in de vensterbanken voor de ramen van de kamers van de wethouders”

De burgemeester vertelt verder: “Dat gevaar is nog groter bij de ramen. Bij deze ramen, en op een aantal andere punten, hebben we ook beveiliging aangebracht. Er wordt gesproken over vijandige architectuur, maar eigenlijk proberen we het omgekeerde te realiseren: dat we de veiligheid dienen op basis van ervaringen uit het verleden. We hebben in het College hier over gesproken. Daarbij hebben we gezegd dat de gevaarsetting bij de ramen heel groot is. Mensen gaan in de vensterbanken zitten voor de kamers waar wethouders aan het werk zijn. Die beveiliging willen we om die reden handhaven. Dit is ook niet in strijd met het monumentaal karakter van het gebouw. De beveiliging op de balustrade gaan we wel verwijderen.”

Geen inventarisatie

“Wat betreft de vragen over de vijandige architectuur in de publieke ruimte. Afgelopen voorjaar heeft de wethouder het hier met u over gehad. Wij zijn niet van plan om een inventarisatie uit te voeren. Het gebeurt dat er soms een gebied wat minder toegankelijk wordt gemaakt, bijvoorbeeld na vernieling of wanneer er oneigengebruik wordt gemaakt. Waar we als gemeente zelf over gaan, daar zijn we terughoudend met het aanbrengen van zulke middelen. We werken vanuit vertrouwen.”