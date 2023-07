Gemeente gaat bij Qbuzz aandringen om duidelijkheid bushaltes Zuiderdiep te verbeteren

Foto Andor Heij. Bus Zuiderdiep

Het gemeentebestuur gaat er bij vervoersbedrijf Qbuzz en het OV-Bureau Groningen-Drenthe op aandringen dat de duidelijkheid bij de bushaltes op het Zuiderdiep verbeterd gaat worden. Een motie van de VVD, die hiertoe opriep, werd door de gemeenteraad aangenomen.

Het voorstel, dat mede ingediend werd door het CDA, Partij voor het Noorden, PvdA en D66, beschrijft de situatie op het Zuiderdiep die nu voor veel busreizigers onduidelijk is. “Het is soms zoeken naar een speld in een hooiberg om de juiste bushalte te vinden”, betoogt raadslid Rik Heiner van de VVD. Het Zuiderdiep heeft namelijk vijf bushaltes, waarbij de verste bushaltes driehonderd meter uit elkaar liggen. Voor reizigers is het onduidelijk bij welke specifieke halte een bus gaat stoppen. De partij pleit er daarom voor om bordjes op te hangen met letters, zodat iedere halte een eigen aanduiding krijgt. Een vergelijkbaar systeem wordt al gebruikt op het Hoofdstation en bij UMCG Noord.

“Ik denk dat de partijen hier een goed punt hebben te pakken”, reageert wethouder Philip Broeksma (GroenLinks) van Verkeer. “Wij gaan er vanuit dat chauffeurs weten waar ze moeten stoppen. Maar wij zien ook de onduidelijkheid die dit voor reizigers kan opleveren. Zoals u weet gaan wij als gemeente niet over de inrichting van de bushaltes. Maar wij gaan er bij het OV-Bureau en Qbuzz op aandringen om dit wel voor elkaar te krijgen. Dit is een goed punt.”

Van de 44 aanwezige raadsleden stemmen er 44 voor het voorstel en 0 tegen.