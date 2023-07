Gemeente dringt bij Forum Groningen aan om weer betaalbare koffie te gaan schenken

Het gemeentebestuur heeft aan Forum Groningen gevraagd of zij met de horeca-uitbater van het gebouw in gesprek willen gaan om weer betaalbare koffie te schenken. Dat heeft wethouder Kirsten de Wrede (Partij voor de Dieren) van Circulaire Economie laten weten.

De Wrede reageerde daarmee op vragen van de fracties van de SP en Student & Stad. Raadslid Karoline de Groot: “De mensen missen het betaalbare kopje koffie in Forum Groningen. Sinds de start van Forum Groningen in december 2019 kon er een goedkoper kopje koffie gekocht worden. Met de start van de coronacrisis in het voorjaar van 2020 is dit verdwenen. Wij zouden dit heel graag weer terug willen zien.”

Wethouder Kirsten de Wrede (Partij voor de Dieren): “Voor de filterkoffie werd een lagere prijs gevraagd”

Wethouder De Wrede: “Wij denken dat dit hele terechte vragen zijn. Want het klopt dat er in de beginmaanden goedkope koffie werd gevonden in café Stach op de begane grond. Het ging om filterkoffie in een pot in plaats van de duurdere koffie gemaakt van versgemalen bonen uit een espressomachine. Voor de filterkoffie werd een lagere prijs gevraagd. In die eerste maanden werd er niet veel gebruik van gemaakt, terwijl het wel op de menukaart stond. Door de coronacrisis is de goedkopere koffie van de menulijst gegaan, en is het concept losgelaten.”

“Concept huiskamer van Groningen moet staan als een huis”

De wethouder vertelt verder: “Als we het hebben over de toegankelijkheid van Forum Groningen dan ligt dit niet alleen aan betaalbare koffie. Maar we vinden wel dat het Forum de huiskamer is van Groningen, en dat concept moet staan als een huis. Daarom zijn we bereid om deze voorziening in ere te herstellen. Natuurlijk heeft het Forum een businessplan, waardoor niet alles mogelijk is. Maar we hebben wel gevraagd aan het Forum om in gesprek te gaan met de horeca-uitbater om dit weer op de menukaart te plaatsen, zoals het in het begin ook was.”