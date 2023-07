‘Gelukkig weer een wapen minder op straat in Selwerd’

Foto: Wijkagent Jean Paul Yska via Instagram (wijkagenten_selwerdtuinwijk)

Een huisbezoekje bij een bewoner van Selwerd leverde agenten dinsdag een goede vondst op. Wijkagent Jean Paul Yska laat dinsdagmiddag op Instagram zien wat er van de straat werd gehaald.

Bij een huisbezoek in de wijk troffen agenten een alarmrevolver op gasdruk aan. Op de foto is duidelijk te zien waarom. “Niet van echt te onderscheiden! Gelukkig weer een wapen minder op straat”, vertelt Yska op zijn Instagram-pagina.

Het wapen is in beslag genomen. De politie doet volgens Yska verder onderzoek in de zaak.