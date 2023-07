Geen zorgen bij bakkers om stijgende suikerprijzen: “De spijs zal duurder worden”

Bij bakkers in de gemeente zijn nog geen zorgen over de stijgende suikerprijzen op de wereldmarkt. Op de internationale markt zijn de prijzen verdubbeld in vergelijking met de situatie vorig jaar.

“Wij maken ons nog niet echt zorgen”, vertelt Wilfred Haafs van de gelijknamige bakkerij uit Haren. “Het afgelopen jaar is er qua prijzen heel veel gebeurd. De energieprijs bijvoorbeeld. Maar ook de prijzen van eieren, bloem en granen zijn enorm gestegen. Op dit moment zijn die prijzen in een rustiger vaarwater terecht gekomen. Daarmee bedoel ik dat de prijs nog wel hoog ligt, maar dat het minder schommelt. Dat suiker nu duurder lijkt te worden, is op zich logisch gezien de warmte en de invloed daarop op de productie. Maar toch verwacht ik dat de effecten beperkt zullen zijn. In onze bakkerij gebruiken we ongeveer tweehonderd kilo suiker per week. Het is eigenlijk maar een heel klein onderdeel van het geheel. Dus ondanks eventuele prijsstijgingen, verwacht ik dat de effecten beperkt zullen zijn.”

Suiker

Op dit moment wordt er onderhandeld over de suikerprijzen. Die prijzen staan onder druk vanwege de hittegolven. Door de warmte en de droogte nemen suikeroogsten af, waardoor de prijzen stijgen. Voor een ton suiker moet inmiddels meer dan duizend euro betaald worden. Vorig jaar lag de prijs nog op vijfhonderd euro. Of de prijs ook hoog blijft hangt af van de komende weken: blijft het erg warm, of gaat er neerslag vallen, waardoor suikeroogsten nog gered kunnen worden.

Bakker Henk Post: “Spijs zal duurder worden”

Bij bakkerij Henk Post in Ten Boer klinkt eenzelfde berusting: “Ik gebruik ongeveer 15 kilo suiker per week”, vertelt bakker Henk Post. “Dus het is marginaal als je het vergelijkt met andere ingrediënten die we gebruiken bij de bereiding van onze producten. Als de prijs echt gaat stijgen, dan zal dit op brood geen invloed hebben. Om de simpele reden dat wij er geen suiker in stoppen. Maar bij koeken is het een ander verhaal. De spijs in bijvoorbeeld gevulde koeken zal duurder worden, waardoor we die prijs door zullen moeten berekenen.”

“Op zoek naar oplossingen”

Toch is het volgens Post belangrijk om niet te gaan panikeren: “De prijs lijkt op dit te verdubbelen. Maar we weten niet wat de komende periode gaat doen. Als de oogsten wel gaan lukken, en er komt veel suiker op de markt, dan zal die prijs ook weer snel dalen. En als de prijs wel hoog blijft, dan is het belangrijk om niet in zak en as te gaan zitten. Ik zal dan op zoek gaan naar de partij die de laagste prijs vraagt. En als dat niet lukt dan kunnen we als bakkers uit de regio wellicht de handen ineen slaan, door gezamenlijk in te kopen, waardoor je korting af kunt dwingen. Dus kijken hoe we het op kunnen lossen, dat vind ik een belangrijk uitgangspunt.”