Geen treinverkeer mogelijk richting Assen door aanrijding op station Haren

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Treinreizigers tussen Groningen en Zwolle moeten zondag rekening houden met vertraging. Door een aanrijding is er geen treinverkeer mogelijk.

Rond 10.30 uur vond er een aanrijding plaats op station Haren. Hulpdiensten zijn aanwezig en het stationsgebied is afgezet. Spoorbeheerder ProRail heeft het treinverkeer tussen Groningen en Assen stilgelegd. Tussen Assen en Zwolle is nog wel treinverkeer mogelijk. De politie doet onderzoek wat er precies gebeurd is.

De verwachting is dat de treinen vanaf 14.00 uur weer kunnen rijden.