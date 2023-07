Foto: 112 Groningen

Brandweerlieden gingen vrijdagavond een pand binnen aan de Nieuweweg vanwege een gaslek.

Terwijl de brandweer bezig was om het gaslek op te sporen, zetten agenten de straat enige tijd af. Waar het lek zich bevond in het pand is niet bekend.

Na enige tijd kwam netbeheerder Enexis langs om het euvel te verhelpen.