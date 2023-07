Forum komt met foto-expositie over Groninger fotograaf Chas Gerretsen: “Zijn foto’s zijn wereldberoemd”

Chas Gerretsen staat voor één van de drie van zijn bekendste foto’s van de staatsgreep in Chili. Foto: Pfmoni - Eigen werk, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=60830324

De naam Chas Gerretsen doet wellicht niet direct een belletje rinkelen, maar toch zijn zijn foto’s wereldberoemd. Forum Groningen komt komende herfst met een overzichtstentoonstelling.

De oorlog in Vietnam, de staatsgreep in Chili en foto’s van bekende Hollywoodsterren als Marlon Brando, John Travolta en Dennis Hopper. Chas Gerretsen, die in 1943 geboren werd in Groningen, reisde de hele wereld over. Op achttienjarige leeftijd verliet hij Groningen, zwierf door Europa en Australië om uiteindelijk in Zuidoost-Azië terecht te komen. Eind jaren zestig werkte hij als oorlogsfotograaf in Vietnam. In 1973 was hij erbij toen generaal Pinochet de macht greep in Chili. Later vestigde hij zich in Hollywood om sterren op de gevoelige plaat te leggen. In 1989 zette hij een punt achter zijn carrière.

Op de overzichtstentoonstelling in Forum Groningen zullen ruim twee honderd foto’s en objecten te zien zijn. De expositie zal bestaan uit vier hoofdstukken die met de belangrijke periodes uit het leven van Gerretsen corresponderen. Naast foto’s zullen er ook persoonlijke aantekeningen, reisdocumenten en brieven te zien zijn.

De tentoonstelling is te zien vanaf zaterdag 7 oktober tot en met zondag 7 januari. Meer informatie vind je op deze website.