Forse buitenbrand in Lewenborg

Aan de Kajuit in de wijk Lewenborg heeft dinsdag aan het einde van de middag een forse brand gewoed in een bosgebied. Dat meldt nieuwsfotograaf Patrick Wind van 112groningen.nl.

De melding van de brand kwam rond 17.00 uur binnen waarop een tankautospuit naar de locatie werd gestuurd. Korte tijd later bleek dat er meer hulp nodig was, waarop ook de schuimbluswagen naar het adres werd gestuurd. Toen de brandweer arriveerde waren buurtbewoners al begonnen met blussen. De brandweer heeft deze werkzaamheden overgenomen. Met verschillende stralen hogedruk werd het vuur onder controle gebracht.

Rond 18.00 uur was de brand onder controle. Naar de oorzaak wordt onderzoek gedaan. Volgens de nieuwsfotograaf is er in de buurt van de brand een doosje met lucifers aangetroffen.