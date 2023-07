Finalisten Groninger Cultuurprijzen bekend

Reinout Douma van het Noordpoolorkest Foto: Provincie Groningen

De finalisten van de Groninger Cultuurprijzen 2023 zijn vrijdagmiddag bekend gemaakt door de provincie Groningen. Negen genomineerden dingen mee naar prijzen in drie categorieën.

De genomineerden zijn verdeeld in categorieën voor professionals, amateurs en talenten. De genomineerde professionals zijn fotograaf Joram Krol, Paradigm en singer-songwriter Izaline Calister. Spoken-word artiest Cissy Joan, DJ Coco Coquelicot en het Wabi Sabi Theater dingen mee naar de prijs voor het beste talent. In de categorie voor amateurkunst maken multidisciplinair theater Bab Ad-Daar, theaterfestival Jonge Harten en fotograaf Jesse Palsgraaf kan op de prijs.

De prijzen worden vrijdag 6 oktober 2023 uitgereikt in de voormalige Suikerfabriek door René Paas (commissaris van de Koning en voorzitter Prins Bernhard Cultuurfonds Groningen) en Tjeerd van Dekken (gedeputeerde Cultuur provincie Groningen). De jury, die bestaat uit Maria Koijck, Jan-Gerd Krüger, Mohamed Yusuf Boss, Renée Luth en Peter Weening, bepaalt de komende tijd wie er met een geldbedrag van 5.000 euro vandoor gaat.

In 2019 werden de Groninger Cultuurprijzen voor het laatst uitgereikt. Door de coronacrisis en de gevolgen daarvan voor de cultuursector werden in de afgelopen drie jaar geen prijzen uitgereikt. De Groninger Cultuurprijzen zijn een initiatief van de provincie Groningen en het Prins Bernhard Cultuurfonds Groningen en bedoeld voor personen, instellingen of groepen die een bijzondere impuls geven aan de culturele sector in de provincie.