Film van Stadjer geselecteerd voor Nederlands Film Festival

De documentaire ‘Het leven is niet kort genoeg’ van Stadjer Joey Benistant is geselecteerd voor twee competities van het Nederlands Film Festival.

De film doet mee in de Gouden Kalf competitie in de categorie korte documentaire. Ook is ‘Het leven is niet kort genoeg’ geselecteerd voor de NFF-Debuutcompetitie.

Het leven is niet kort genoeg’ is Benistants’ eerste film en gaat over zijn jeugdvriend Matthijs. In het begin draait hun vriendschap vooral om het uithalen van gekke stunts en het filmen daarvan. Maar gaandeweg gaat het steeds slechter met Matthijs, die zich verliest in drank en drugs. Ook dit legde Joey Benistant vast op film.

De documentaire gaat op 25 september tijdens het Nederlands Filmfestival in première. Twee dagen later, op woensdag 27 september, wordt ‘Het leven is niet kort genoeg’ om 21.55 uur uitgezonden bij BNNVARA op NPO3.