Fietser raakt zwaargewond door aanrijding met veegwagen op Duinkerkenstraat

Foto: 112 Groningen

Op de kruising tussen de Duinkerkenstraat en de Antwerpenweg in Groningen is vrijdagmiddag een fietser (vermoedelijk een wielrenner) zwaargewond geraakt bij een aanrijding met een veegwagen.

Hoe het ongeluk precies is ontstaan is niet bekend. Volgens de politie is de fietser met ernstig letsel per ambulance overgebracht naar een ziekenhuis. Ook een traumahelikopter kwam ter plaatse ter assistentie.

