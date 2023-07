Fietser gewond bij verkeersongeluk Verlengde Lodewijkstraat

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Bij een verkeersongeluk op de Verlengde Lodewijkstraat is in de nacht van zaterdag op zondag een fietser gewond geraakt. Dat meldt nieuwsfotograaf Patrick Wind van 112groningen.nl.

Het ongeluk gebeurde rond 05.00 uur ter hoogte van de kruising met het Europapad. “Er zijn geen andere voertuigen bij het ongeluk betrokken”, vertelt Wind. “De fietser was onderweg, en is waarschijnlijk geschrokken van een auto. Hierdoor is de persoon ten val gekomen. Tijdens de val raakte de man met zijn hoofd een lantaarnpaal.”

Hulpdiensten waren snel aanwezig. “Zij hebben het slachtoffer behandeld. Daarna is de persoon meegenomen naar het ziekenhuis voor verdere controles. De fiets is door agenten meegenomen naar het politiebureau.”