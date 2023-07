Feestje bij nagenoeg afgeronde herinrichting A-kwartier

Foto: gemeente Groningen

Feest was het dinsdag op het pleintje voor het Der Aa-Theater aan de Akerkstraat. Samen met buurtbewoners werd daar de nagenoeg afgeronde herinrichting van het A-kwartier gevierd.

Aan de herinrichting is lang gewerkt. Samen met buurtbewoners, eigenaren en ondernemers heeft de gemeente Groningen in 2016 de Toekomstvisie A-kwartier vastgesteld. De afgelopen jaren is een groot deel van het gebied ingericht tot leefstraten. Daarbij zijn de straten voorzien van nieuwe bestrating, en is er extra kleinschalig groen aangelegd. In de leefstraten is daarnaast een strook voor de gevels vrijgelaten. De bewoners mogen deze strook gebruiken en inrichten. Zo zijn er bijvoorbeeld al her en der bankjes geplaatst en is er groen toegevoegd.

Wethouder Mirjam Wijnja (GroenLinks) van Groen & klimaatadaptatie was dinsdag bij het feestje aanwezig. De komende maanden wordt de laatste hand gelegd aan het project.