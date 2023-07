FC Groningen zet KMSK Deinze opzij met 5-2

Foto: Wouter Holsappel

FC Groningen heeft zaterdag de oefenwedstrijd tegen het Belgische KMSK Deinze met 5-2 gewonnen. Het duel vormde de afsluiting van het trainingskamp dat de FC de afgelopen dagen had opgezet in Epe.

Op het voetbalveld van SV Wissel werd twee keer zestig minuten tegen de Belgische club gespeeld. Op die manier konden alle spelers genoeg minuten maken. De FC wist snel op voorsprong te komen door een doelpunt van Kevin van Veen in de vijftiende minuut. Nadat de wedstrijd kort onderbroken moest worden vanwege een onweersbui, lieten de Belgen het betere spel zien. Dit leidde in de 36ste minuut tot een doelpunt van Marselino Ferdinan, die daarmee de gelijkmaker scoorde. Een paar minuten later kwam Deinze op voorsprong door een eigen goal van Liam van Gelderen. Kort voor rust zorgde Thijmen Blokzijl voor de 2-2.

In het tweede uur stuurde trainer Dick Lukkien een bijna volledig nieuw elftal het veld in. Joël van Kaam en Thom van Bergen wisten snel de 3-2 en 4-2 te scoren. In de slotfase zorgde Romano Postema voor de 5-2 eindstand. Toch was het niet alleen hosanna. Op het veld ging het voornamelijk over Tomas Suslov, die afgelopen donderdag vanwege disciplinaire redenen naar huis is gestuurd. Maandag zal er met hem gesproken gaan worden.