FC Groningen wint oefenduel tegen Go Ahead Eagles

Foto: FC Groningen. Daleho Irandust

FC Groningen heeft woensdagmiddag een besloten oefenwedstrijd tegen Go Ahead Eagles met 3-1 gewonnen.

De wedstrijd zonder publiek werd gespeeld op het complex van amateurvereniging AZC in Zutphen. Voor de ploeg van Dick Lukkien scoorden Daleho Irandust, Luciano Valente en Tomas Suslov. Het oefenduel maakte deel uit van het trainingskamp dat FC Groningen deze week heeft belegd in Epe.

Na twee oefenwedstrijden tegen amateurclubs stond Go Ahead Eagles als eredivisieclub tegenover FC Groningen. In de eerste helft was de FC beter en kreeg het team van coach Dick Lukkien via goede aanvallen diverse kansen. Halverwege krulde Daleho Irandust de bal met de linkervoet in de verre hoek. Vlak voor rust kwam Go Ahead terug tot 1-1.

Na rust stonden er twee compleet andere ploegen op het veld. Luciano Valente zorgde voor de 1-2 tussenstand. Vijf minuten voor tijd verraste Tomas Suslov de doelman van de Eagles, en zorgde daarmee voor de 1-3 eindstand.